Exclusief voor abonnees

Drukke heropstart in erotische massagesalons, deel 2: de klanten. “Als je nu mijn temperatuur zou meten, zou ik toch méér dan 36,6° hebben”

«Een verpleegsterspakje zou niet misstaan bij dat mondmasker»

Annick Grobben

14 juni 2020

12u25

0

“Trek de volgende keer misschien een verpleegsterspakje aan, dat past perfect bij zo’n mondmasker.” Het is maar één van de vele opmerkingen die erotische masseuses tegenwoordig te horen krijgen van hun klanten - vreemdgangers en alleenstaanden - die voor het eerst in bijna drie maanden opnieuw hun salon binnen mogen. Onze reporter Annick Grobben zat een hele dag aan de receptie van erotisch massagesalon Divina in Paal en sprak er met de uitbaters en de masseuses, maar ook met de klanten: "Ik ken iemand wiens 30-jarige collega aan corona is gestorven. Ik mag dan wel hier zijn, ik wil het toch liefst zo veilig mogelijk houden.”