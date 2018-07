Druk weekend verwacht op Belgische en Europese wegen KVDS

02 juli 2018

09u58

Bron: Belga 2 De vakantie-uittocht zal het komende weekend veel drukte veroorzaken op de Belgische en Europese wegen. Op verschillende plaatsen in ons land begint het bouwverlof en in onze buurlanden start in verscheidene regio's de zomervakantie. Dat melden Touring en VAB.

In België begint het bouwverlof onder meer in Leuven en Antwerpen. De uittocht start op vrijdagnamiddag, zegt Touring. Zaterdagochtend wordt erg druk met files richting kust en Ardennen. Files zijn vooral mogelijk op de E40 Brussel-kust en de E411 Brussel-Ardennen en in de omgeving van Antwerpen en Brussel.

Zomervakantie

In Zuid-Nederland begint nu ook de zomervakantie, wat eveneens drukte op onze wegen veroorzaakt. In Duitsland is hetzelfde het geval in bijna heel het noorden van het land. De snelwegen rond Berlijn en Hamburg zullen de grootste knelpunten worden, aldus VAB.

Ook in Frankrijk verwacht VAB op verscheidene plaatsen drukke wegen. Hoewel de zomervakantie daar ook begint en de eerste Fransen zich opmaken om te vertrekken, zijn het vooral de Belgen en de Zuid-Nederlanders die door Frankrijk rijden op weg naar het zuiden of naar Spanje. De echte vakantie-uittocht begint in Frankrijk pas volgend weekend met de nationale feestdag van 14 juli. Opgelet: dit weekend start wel de Tour de France, die in de regio rond de Vendée in West-Frankrijk hinder met zich mee kan brengen op lokale wegen.

Gotthardtunnel

In Oostenrijk wordt zaterdag druk verkeer richting zuiden verwacht. In Zwitserland begint de vakantie in verscheidene grote kantons, zegt VAB. Vooral zaterdag zal het daardoor zeer druk zijn aan de Gotthardtunnel. Wachttijden zouden er kunnen oplopen tot 3 uur.

Touring raadt aan het vertrek uit te stellen tot zaterdagmiddag of zondag. Zondag is een groene dag zonder verkeersproblemen en dus de beste vertrekdag, klinkt het.