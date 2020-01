Druk vrachtverkeer rond haven Zeebrugge door paniekreactie brexit: “Vermijd de omgeving” ttr

31 januari 2020

16u22

Bron: belga 0 Rond de haven van Zeebrugge is het momenteel uitzonderlijk druk. Dat meldt de federale politie vandaag. De drukte is volgens de politie te wijten aan een paniekre actie door de brexit. De politie vraagt de omgeving van Zeebrugge zo veel mogelijk te vermijden.

Er vormen zich files in de omgeving van de haven van Zeebrugge. De federale politie vermoedt dat een paniekreactie door de brexit aan de basis ligt van de drukte. "Chauffeurs willen blijkbaar vandaag nog inschepen in plaats van bijvoorbeeld morgen omdat de brexit officieel vandaag is. Dat is louter paniek want er verandert niets voor het vrachtverkeer", vertelt Sarah Frederickx van de federale politie.

De politie vraagt de omgeving van Zeebrugge te vermijden. Na de inscheping van 16 uur zou het vrachtverkeer er rustiger moeten worden.