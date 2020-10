Exclusief voor abonnees

Druk op ziekenhuizen stijgt zienderogen: “Voeren dagelijks strijd om niet te moeten opschalen”

Jonathan Bernaerts

09 oktober 2020

17u46

De druk op onze ziekenhuizen neemt halsoverkop toe. In het hele land worden nu al 1.110 bedden ingenomen door coronapatiënten, van wie er 213 intensieve zorg nodig hebben. In Brussel en Antwerpen moesten ziekenhuizen zich al reorganiseren om de toestroom aan te kunnen, komende week is allicht ook het UZ Gent aan de beurt. “Alles hangt nu af van de bereidheid bij de burgers om de nieuwe maatregelen na te leven”, reageert intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven).