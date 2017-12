Druilerige zondag? Dan gaat Vlaming kerstshoppen Redactie

Het eerste weekend van december is nog maar net afgelopen, toch was het al opvallend druk in de tuincentra. Veel mensen gingen er afgelopen weekend op zoek naar kerstbomen en decoratiespullen. De hang naar gezelligheid en feest was zo te zien groot op een druilerige zondagmiddag.

Veel Vlamingen gingen dit weekend kerstshoppen in tuincentra.