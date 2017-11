Druilerige dag in afwachting van nat weekend ep

07u27

Bron: Belga 0 Thinkstock Vandaag is het zwaarbewolkt en nevelig met af en toe wat motregen of lichte regen. Maxima rond 11 graden. Mogen trekt een zwakke regenzone verder door ons land. In de namiddag verschijnen er opklaringen. Maxima rond 10 graden. Tijdens het weekend krijgen we buien. De maxima liggen rond 9 graden.

Het is vandaag overwegend grijs en nevelig met soms wat gemiezer of lichte regen. In de loop van de dag zijn wel enkele opklaringen mogelijk. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 13 graden aan zee, met zo'n 11 graden in het centrum van het land.

Vanavond en in het eerste deel van de nacht wordt het vanaf de kust betrokken met regen. In het uiterste zuidoosten van het land blijft het waarschijnlijk nog droog, maar daar kunnen wel mistbanken ontstaan. In het tweede deel van de nacht regent het in het zuidoosten maar wordt het droger in het noordwesten met opklaringen. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen.

Morgenochtend sleept een zwakke regenzone nog over het zuidoosten van het land. Later overdag wordt het dan uiteindelijk overal wisselend bewolkt en overwegend droog. Maxima tussen 5 graden op de Hoge Venen en 10 graden in het westen.

Zaterdag en zondag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt en krijgen we buien vanaf de Noordzee. In de Ardennen kan de neerslag een winters karakter aannemen.