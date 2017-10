Drugsverslaafde geeft zich uit voor IS-strijder 17u51

De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 44-jarige drugsverslaafde uit Genk, die zich uitgaf als IS-lid, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel en een geldboete van 800 euro. Hij bewerkte de appartementsdeur van zijn bovenbuur meermaals met een bijl, pleegde een reeks diefstallen, waaronder elektriciteit, en gedroeg zich weerspannig tijdens een politiecontrole.

Omdat hij eind mei 2015 zijn elektriciteitskaart voor de budgetmeter niet meer kon opladen, stak de Genkenaar een verlengkabel in een stopcontact in één van de gemeenschappelijke ruimtes en trok die kabel naar zijn appartement. Pas vijf dagen later werd de kabel ontdekt.





Vier maanden na de elektriciteitsdiefstal werd de man aan het Carbon hotel in Genk gecontroleerd door enkele agenten omdat hij daar dronken rondliep en voorbijgangers lastigviel. Toen de agenten hem wilden meenemen, schold hij hen uit voor 'hoerenzoon' en 'flikkers'. "Kent ge IS? Ik schiet jullie allemaal dood", klonk het toen ook.

Op 21 februari van dit jaar sloegen de stoppen helemaal door toen zijn Griekse bovenbuur muziek aan het spelen was. De Genkenaar, die onder invloed was van speed, pakte een bijl en bewerkte daarmee de appartementsdeur van zijn bovenbuur. Vooraleer de Griek zijn deur weer dicht kon gooien, raakte de drugsverslaafde zijn hand. Voor die kwetsuren moet hij nu een provisionele schadevergoeding betalen.

Toen de politie zijn appartement doorzochten, vond ze nog verschillende gestolen zaken zoals een portefeuille, identiteitskaarten, een winterjas en een kruisboog met pijlen. De man moet zijn gevangenisstraf niet uitzitten als hij zich voor zijn drugsverslaving laat behandelen.