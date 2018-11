Drugsteam legt beslag op residentie in Hilton Flat in Marokkaanse stad Tanger is van een van drie Visboeren PLA

19 november 2018

23u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het nieuwe Kali-team, speciaal opgericht voor de strijd tegen de drugsmaffia, heeft beslag laten leggen op een residentie in het Hilton-hotel in het Marokkaanse Tanger. Het appartement met drie kamers wordt op 250.000 euro geraamd en is eigendom van Mohammed A. Hij is samen met zijn broers Rachid en Hassan A., bijgenaamd de Visboeren, aangehouden in een onderzoek naar de invoer van cocaïne.

Drie broers van de familie A., Rachid, Mohammed en Alee, zitten sinds begin juni in de gevangenis op verdenking van drugshandel. Ook de schoonvader van Mohammed zit in de cel. De federale gerechtelijke politie (FGP) voerde toen 12 huiszoekingen uit, onder andere in de vijf viswinkels van de familie A. Er werd zo’n 35.000 euro cash geld in beslag genomen. Ook enkele auto’s en een geldtelmachine werden meegenomen.

Stulpje van 250.000 euro

De speurders vlooiden alle inbeslaggenomen documenten uit en stootten zo op de residentie in het Hilton-hotel in Tanger. Het Antwerpse parket bevestigt de inbeslagname.

Het parket meldt: “De Antwerpse onderzoeksrechter heeft in september aan de autoriteiten in Marokko gevraagd bewarend beslag te leggen op een eigendom van de familie A. in Tanger. De eigendom bevindt zich op het domein van Hilton-hotelgroep. De waarde is geschat op 250.000 euro.”

Zwembad op dak

Het Hilton Tanger City Center Hotel & Residences is een gebouwengroep in het centrum van de Marokkaanse havenstad Tanger. In de gebouwen baat de Hilton-groep de hotelkamers uit. Op de bovenste verdiepingen van het boogvormige gebouw, bevinden zich appartementen, zogenaamde residenties,die door investeerders kunnen worden aangekocht. De Hilton-groep is niet verantwoordelijk voor deze verkoop. Antwerpenaar Mohammed A. heeft daar geïnvesteerd in een appartement met 3 kamers. De eigenaars kunnen tegen betaling gebruik maken van de faciliteiten van het Hilton, zoals het zwembad op het dak.

Advocaat Johan Platteau die Mohammed A. bijstaat, spreekt liever van ‘een kamerke’ in het Hilton. “Zo indrukwekkend is deze eigendom niet. Mijn cliënt is een veertiger en heeft met hard werken wat spaarcenten verdiend. Hij heeft dat geld in vastgoed in Tanger geïnvesteerd. Het gaat over een paar honderdduizend euro, dat is toch niet zo’n abnormaal hoog bedrag?”

Kaalplukken

De drie broers A. en de schoonvader zitten al vijf maanden in voorarrest. Zij beweren niets met drugshandel te maken hebben. Het Antwerpse gerecht heeft aanwijzingen dat de familie A. in juli 2017 een vracht cocaïne via de Antwerpse haven zou hebben binnengehaald. De vracht kon nooit onderschept worden.

De bewijslast voor de vermeende drugshandel komt vooral van afgeluisterde gesprekken in het appartement van de 72-jarige schoonvader. Daar werden verborgen microfoons geplaatst op het moment dat de schoonvader bezoek kreeg van een contact uit Colombia.

Het Kali-team probeert criminele families op alle mogelijke vlakken te raken. Zo zijn drie van de vijf viswinkels van de familie A. dichtgebleven, nadat het Kali-team er met de voedselinspectie FAVV was binnengevallen. De aanwezige visvoorraad werd volledig vernietigd.

Twee viswinkels in de Handelsstraat in Antwerpen-Noord en in de Statiestraat in Berchem gingen naderhand terug open. Voor één van die winkels heeft het Antwerpse parket aan de rechtbank van koophandel gevraagd een dépistage-onderzoek te voeren. De winkel zit in financiële moeilijkheden en dreigt failliet te gaan.