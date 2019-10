Drugsteam Antwerpse politie loopt leeg: “Leidinggevende behouden en klokkenluiders bestraft, dat is natuurlijk de wereld op zijn kop” IB ADN

08 oktober 2019

05u40

Bron: Belga 112 Na het Kali-team dreigt nu ook het Drugsondersteuningsteam (DOT), het paradepaardje van de Antwerpse politie in de strijd tegen dealers, ten onder te gaan aan interne conflicten. Tien speurders hebben het team verlaten omdat ze geen vertrouwen meer hebben in hun leidinggevenden. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vandaag.

Het DOT, het gespecialiseerde politieteam dat de voorbije jaren honderden drugsdealers van de Antwerpse straten heeft gehaald, bestaat in feite niet meer. Van de vijftien speurders die effectief op het terrein aan het jagen waren op drugsdealers, zijn er nog hooguit vijf over. "Veel dealers worden nu niet meer gepakt. De voorbije dagen en weken werd er vooral gehuild wegens alles stress en miserie", luidt het.

De crisis binnen het DOT barstte eind augustus los, nadat er al langer spanningen waren tussen een groot deel van de speurders aan de ene kant, en het diensthoofd, zijn adjunct en een teamchef aan de andere kant. Vier inspecteurs stapten naar de korpsleiding met de boodschap dat ze geen vertrouwen meer hadden in de leiding van DOT. Ze spraken over de autoritaire leiderschapsstijl, pesterijen, vriendjespolitiek en grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van verdachten.

“Bemiddelingstraject tevergeefs”

De korpsleiding besliste om een "bemiddelingstraject" op te starten, maar dat draaide op niets uit. Korpschef Serge Muyters besliste daarom vrijdag om vier speurders over te plaatsen en om het omstreden diensthoofd en zijn vertrouwelingen te handhaven als leiding van DOT, al erkent hij dat ook de leiding fouten maakte. Het diensthoofd en zijn adjunct moeten zich laten begeleiden en er komt ook een organisatiecoach.

Volgens politievakbond NSPV heeft Muyters het diensthoofd van zijn drugsondersteuningsteam onterecht de hand boven het hoofd gehouden bij het conflict binnen het team. De vier opzijgeschoven speurders zijn volgens het NSPV “klokkenluiders” die “favoritisme en een te autoritaire leiderschapsstijl” van de leidinggevenden aan de kaak probeerden te stellen.

“Wereld op zijn kop”

“Tijdens de zomerperiode hebben vier leden bij de korpschef verschillende problemen aangekaart in de hoop een andere leidinggevende te krijgen om de rust te laten terugkeren”, zegt Luc Goos van vakbond NSPV. “De korpschef heeft daarop intern enkele mensen aangeduid om bemiddeling op te starten en heeft de vakbonden ingelicht. Uiteindelijk heeft hij echter de leidinggevende behouden en de klokkenluiders bestraft. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Zeven anderen hebben vervolgens aangegeven dat ze ook niet meer verder wilden.”

NSPV wil de kwestie op tafel leggen bij het volgende interne overlegcomité, hoopt op federaal overleg over de zaak en spreekt zelfs van een mogelijke stakingsaanzegging. “Een vijftal vertrokken medewerkers is intussen al akkoord gegaan met een overstap naar de mobiele eenheid”, zegt Goos. “Maar dat is een stap terug voor hen en iets helemaal anders dan echt onderzoekswerk. Ik vrees echter dat de meesten zich vanaf nu ‘low profile’ zullen willen houden om hun carrière niet nog meer te schaden.”