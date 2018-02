Drugstante uit cocaïnedossier vrijgesproken van vuurwapenbezit TTR

02 februari 2018

13u19

Bron: Belga 1 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vandaag de 58-jarige La Tia, de Colombiaanse cocaïnetrafikante Marlène Araujo-Gomez, vrijgesproken voor het bezit van een verboden wapen. Dat lag in een nachtkastje. Ze was betrokken bij grootschalige cocaïnesmokkel samen met Bartolomeo Gennaro, de pizzabakker uit Heusden-Zolder. Zij werd door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot 12 jaar cel. Het federale parket had haar voor het wapenbezit veroordeeld willen zien tot 1 jaar cel, maar vandaag volgde de vrijspraak.

Dat pistool, een Sig Sauer P228, werd aangetroffen bij een huiszoeking in een appartement aan de Kiezelweg in Houthalen waar ze indertijd verbleef. Volgens het federale parket bedisselde ze daar samen met de pizzabakker en andere handlangers de cocaïnetrafieken. Het ging om minstens 242 kilo coke. Het appartement deed dienst als safehouse. Tijdens het onderzoek werd daar afluisterapparatuur geplaatst. De verdediging pleitte dat zij niet kon weten dat het wapen daar in een nachtkastje lag.

"Er is niet de moeite gedaan om de eigenaar van het appartement te ondervragen over de aanwezigheid van het wapen. Er gebeurde evenmin onderzoek naar vingerafdrukken", pleitte advocaat Daeninck. De Colombiaanse zelf verklaarde met bijstand van een Spaanse tolk dat ze nooit een wapen heeft gehad. Naar eigen zeggen sliep ze op een zetel in een andere ruimte en nooit in de kamer waar het pistool gevonden is. "Ik heb angst voor wapens", was haar uitleg. In het vonnis staat te lezen dat het appartement van de pizzabakker was, waar ook andere personen over de vloer kwamen, zodat de uitleg van de Colombiaanse aannemelijk was. Omwille van twijfel is ze vrijgesproken.