Drugsproces tegen Nederlandse ex-televisiepresentator Masmeijer opnieuw van start nadat hij hij een jaar onderdook AW

16 november 2018

06u27

Bron: Belga 0 Het Antwerpse hof van beroep start vandaag aan een omvangrijk drugsdossier, waarin ook de Nederlandse ex-televisiepresentator Frank Masmeijer (57) vervolgd wordt. Hij kreeg in eerste aanleg acht jaar cel voor zijn aandeel in de invoer van 467 kilo cocaïne -met een straatwaarde van 35.000 euro per kilo- via de haven van Antwerpen.

Masmeijer werd in oktober 2014 door een drugsbende ingeschakeld om de partij, verstopt in een pallet bananen, te gaan ophalen in de haven. Hij vroeg zijn neef mee, die in de haven werkte. Ze reden met een gehuurde bestelwagen van een fruitbedrijf uit Wijnegem naar de kaai, maar kregen het pallet niet mee.



De bende kon het geknoei van Masmeijer niet waarderen. Een dag later mepten ze hem het ziekenhuis in. Masmeijer probeerde de ware reden van het pak slaag te verbergen door aangifte te doen van een poging tot carjacking, maar de federale politie hield de bende toen al in de gaten en wist hoe de vork in de steel zat.

Financiële moeilijkheden

De Belgische advocaat van Masmeijer had in eerste aanleg geen betwisting gevoerd over de feiten. Masmeijer zat volgens hem in financiële moeilijkheden en had zich laten meeslepen. Hij zou niet geweten hebben dat het om een hoeveelheid drugs van die omvang ging.

Nog een jaar op vrije voeten

Vorig jaar werd hij in oktober veroordeeld tot acht jaar cel en 48.000 euro boete. De voormalige tv-presentator kreeg één jaar meer dan het openbaar ministerie gevorderd had en de rechtbank beval toen ook zijn onmiddellijke aanhouding. Masmeijer was bij de uitspraak echter niet aanwezig en wist nog lange tijd op vrije voeten te blijven.



Pas drie weken geleden werd hij in een hotel in Breda gearresteerd. Enkele dagen geleden besliste de rechtbank in Amsterdam dat Masmeijer aan ons land mocht worden overgeleverd. Hij zit nu achter de tralies in de gevangenis van Antwerpen.