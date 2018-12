Drugshonden in gevangenis vinden vaker drugs, maar kleinere hoeveelheden ADN

02 december 2018

15u58

Bron: Belga 0 Bij acties met drugshonden in de Belgische gevangenissen werd vorig jaar in 64 procent van de gevallen drugs ontdekt. Enkele jaren geleden ging het nog om 40 procent. Dat blijkt uit cijfers die justitieminister Koen Geens (CD&V) gaf na een vraag van Els Van Hoof (CD&V).

Cijfers over het totale aantal drugscontroles in de gevangenis zijn niet beschikbaar, omdat er de hele dag door wordt gecontroleerd. Gedetineerden worden na elk bezoek gefouilleerd en de cellen worden op regelmatige tijdstippen doorzocht. Er bestaan wel gegevens over het aantal acties met drugshonden. Vorig jaar werden er zo 216 georganiseerd, tegenover 123 in 2014.

Bij die acties werd in 64 procent van de gevallen drugs ontdekt, in totaal goed voor 1,1 kilogram. Het vaakst werd cannabis gevonden, de softdrug was goed voor 1 kilogram. Daarnaast werden ook heroïne, xtc, cocaïne en speed aangetroffen. Procentueel gezien werd in Beveren, Dendermonde en Wortel het vaakst drugs gevonden.

“Groothandel gebannen”

"Het is opmerkelijk dat, ondanks de toegenomen controles, de gevonden hoeveelheden steeds kleiner worden", zegt Els Van Hoof. "Waar enkele jaren geleden nog ongeveer 2 kilo per jaar werd gevonden bij de acties, was dat in 2017 1,1 kilogram. Een halvering dus. Dat is een positieve evolutie, want het betekent dat de opgevoerde controles ervoor zorgen dat de groothandel in drugs definitief uit de gevangenismuren wordt gebannen.”