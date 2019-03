Drugshandel opgerold na ‘bad trip’ van Gentse student kg

11 maart 2019

17u28

Bron: Belga 0 Negen beklaagden hebben zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor hun aandeel in de verkoop van allerhande drugs. De bal ging aan het rollen toen iemand op een studentenkot in Gent erg slecht reageerde op een xtc-pil.

Na die bad trip verklaarde het slachtoffer dat hij de bewuste pillen gekocht had bij Lander A. (22). Die jongeman uit Ardooie werd eerder al tot 18 maanden met uitstel veroordeeld nadat hij 30.000 xtc-pillen had verkocht. Volgens het openbaar ministerie dealde A. ongeveer alle soorten drugs, zoals ketamine, LSD en MDMA. "Hij is een grote speler op de markt, maar de precieze hoeveelheden zijn moeilijk te bepalen", aldus procureur Yves Segaert-Vandenbussche.



Het onderzoek wees uit dat A. onder andere speed verkocht aan Kelly H. uit Ardooie. H. leverde op haar beurt 10 kilo speed aan onder andere de 54-jarige Luc G. uit Oostkamp. Het OM vorderde een verbeurdverklaring van 40.000 euro voor de vrouw.



G. verkocht dan weer marihuana aan H. en enkele andere beklaagden. Die drugs waren afkomstig van een cannabisplantage in Laarne. In maart 2017 werden in de woning van een andere beklaagde, Johan T., ruim 300 planten en 1.200 gram weed aangetroffen.

Minimaliseren

Alle beklaagden probeerden hun aandeel in de drugshandel te minimaliseren. Lander A. laat zich ondertussen begeleiden voor zijn drugsprobleem en hoopt opnieuw op een voorwaardelijke straf.



Ook de meeste andere advocaten vroegen om een straf met uitstel. Luc G. begon naar eigen zeggen pas weed te gebruiken om zijn pijn na een motorongeval te verzachten. "Eigenlijk heeft hij er geen frank of euro aan verdiend", aldus meester Franky Baert, die een werkstraf voorstelde.



De rechtbank doet uitspraak op 15 april.