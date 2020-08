Exclusief voor abonnees

Drugsgeweld in Brussel laait op: “Kleine garnalen vechten oorlog op straat uit”

Cédric Maes

21 augustus 2020

18u40

Bron: Eigen info, La Dernière Heure

Met twee schietpartijen op een goede week tijd in Elsene laten de Brusselse drugscriminelen dezer dagen duchtig van zich horen. Donderdagavond overleed een 23-jarige man aan zijn verwondingen, een week eerder had een 27-jarige zich nog met acht schotwonden bij de politie gemeld. De federale politie waarschuwde eind juni al voor een nieuwe drugsoorlog. “Dit past helaas perfect in dat plaatje”, klinkt het.