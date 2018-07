Drugsdelinquent overlijdt luttele uren na aankomst in gevangenis van Lantin

24 juli 2018

Bron: belga

In de gevangenis van Lantin is vanochtend een gedetineerde levenloos aangetroffen in zijn cel. De man verbleef nog maar een dag in de gevangenis, meldt het parket.