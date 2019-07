Drugsdealers Tomorrowland komen uit de hele wereld: 24 betrapte dealers, slechts één met Belgische nationaliteit 231 druggebruikers betrapt tijdens eerste TML-weekend avh haa BSB

Bron: federale politie 82 Tijdens het eerste weekend van Tomorrowland zijn 24 dealers en 231 druggebruikers betrapt. Dat meldden de federale politie en het parket van Antwerpen woensdagmiddag. Slechts één van die dealers is een Belg. Er zijn ook acht gauwdieven gearresteerd. Twee van hen gebruikten pepperspray tegen de politie toen ze op heterdaad betrapt werden.

De federale politie coördineert de veiligheid op en rond het festival en werkt daarvoor samen met 26 politiezones en één politieschool. Naast verkeerstoezicht houdt de politie onder meer ook zichtbare controles aan de ingang van het festival en voert ze anoniem toezicht uit op het terrein in het kader van drugsfeiten en gauwdiefstallen. Ook het parket is permanent aanwezig op het festivalterrein.

De lokale politie van Antwerpen had een groot aandeel in het aanhouden van 24 dealers. 21 daarvan werden gedagvaard voor themazittingen in het najaar. Drie van hen werden, gezien de grote hoeveelheden, aangehouden door de onderzoeksrechter, onder wie de Nederlandse actrice Imanuelle Grives.

Slechts één van de 24 dealers is een Belg. Naast Grives werden nog negen andere Nederlanders betrapt, zes Britten, drie Italianen, twee Amerikanen, één Spanjaard en één Duitser. De verdachten hebben leeftijden tussen 22 en 46 jaar.

Er werd 16.865 euro cash geld in beslag genomen en 505 Britse pond. De politie kon 820 xtc-pillen (waarvan 75 nep), 139 gram cocaïne (waarvan 14 gram nep), 196 gram mdma, 9 gram cannabis, 1 gram hasj, 153 gram ketamine en 54 milliliter ghb onderscheppen.

De lage hoeveelheid gevonden softdrugs heeft volgens het parket te maken met het feit dat daar de nadruk niet op wordt gelegd. “Gezien de ernstigere effecten van harddrugs, ligt onze focus minder op softdrugs.”

Gauwdieven

Verder werden er ook acht gauwdieven betrapt die het gemunt hebben op mobiele telefoons, portefeuilles en andere waardevolle bezittingen van festivalgangers. Het gaat om twee Roemenen van 29 en 48 jaar, twee Colombianen van 27 en 46 jaar, één Braziliaan van 36 jaar, één Senegalees van 33 jaar en twee Marokkanen. Vijf van hen blijven aangehouden door de onderzoeksrechter.

Pepperspray op politie

De twee Marokkanen vielen de politie aan met pepperspray toen ze betrapt werden. Daardoor konden twee andere verdachten, ontsnappen. De pepperspray werd dus niet gebruikt om verwarring te zaaien bij de festivalgangers om hen te bestelen, zoals eerst gedacht, maar als wapen tegen de politie. Zestien festivalgangers en vier medewerkers van de security raakten gewond door die pepperspray-aanval. “Het gaat om betrapping op heterdaad, weerspannigheid tegen politie en wapengebruik tegen politie. Het gaat om zeer ernstige feiten”, benadrukt het parket.

Politie en parket hebben nog geen cijfers over zedenfeiten zoals aanranding en seksuele intimidatie. Die komen mogelijk na het tweede festivalweekend.

“De cijfers zijn na één weekend vergelijkbaar met de vorige edities”, besluit de federale politie. “In 2018 werden 63 dealers betrapt en in 2017 waren dat er 42 over twee weekends.”