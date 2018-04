Drugsdealend koppel verstopte cocaïne in pluchen beer van dochtertje ADN

23 april 2018

11u44

Bron: Belga 0 Een Albanees koppel dat beschuldigd wordt van de verkoop van cocaïne, had drugs verborgen in de pluchen beer van hun 4-jarig dochtertje. Dat bleek vandaag voor de Gentse correctionele rechtbank.

De man van het koppel wordt beschouwd als de hoofddealer, maar in zijn afwezigheid verkocht ook de vrouw cocaïne vanuit hun woning in Gent. Ze zouden een vijftigtal klanten gehad hebben en de man werd al eerder veroordeeld voor drugverkoop. Terwijl het proces daarover nog liep, werd de man opnieuw betrapt. Bij de huiszoeking werd onder meer 10 gram cocaïne aangetroffen in de pluchen beer van hun dochtertje.

Het openbaar ministerie vroeg 30 maanden cel voor de man en één jaar cel voor de vrouw. De verdediging vroeg een straf met uitstel voor de man en een werkstraf voor de vrouw. "De beer stond bovenaan de kast en het kind heeft er nooit mee gespeeld. Ze verstopten de drugs erin net omdat ze dachten dat de speurders niet in het speelgoed gingen kijken bij een huiszoeking", zei advocaat Filip Van Hende.

De uitspraak valt op 7 mei. De rechter gaf het koppel al mee dat hij de feiten beschouwd als "een rare manier van ouderschap invullen".