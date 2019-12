Exclusief voor abonnees

Drugscrimineel zet opnieuw zijn eigen dood in scène met nepfoto

Inge Bosschaerts en Patrick Lefelon

15 december 2019

12u25

8

De Antwerpse drugscrimineel Gabriel C., alias de ‘Man met de Lange Vingers’, heeft voor de tweede keer geprobeerd om zijn eigen dood in scène te zetten. Op die manier hoopt hij dat enkele gedupeerde drugsbendes hun jacht op hem zullen staken, nadat hij verschillende ladingen coke van hen heeft gestolen. Of hij ook in dat opzet geslaagd is, is maar de vraag. Want de foto’s waarop hij schijnbaar doodgemarteld tentoongesteld wordt, blijken niét echt.