Drugscontrole bij terugmatch Beerschot-Antwerp Patrick Lefelon

18 april 2018

17u07

Bron: eigen berichtgeving 0 De politie en burgemeester De Wever hebben nagepraat over de rellen bij de stadsderby Antwerp-Beerschot van afgelopen weekend. Na de match schopten supporters herrie aan de busparking. Een tiental heethoofden werd bestuurlijk aangehouden.

Volgens burgemeester Bart De Wever valt de clubs niets te verwijten. "De samenwerking was goed. Voor de match op het Kiel bij Beerschot komt er eerst een veiligheidsscreening van het stadion, zodat alle infrastructuur volledig in orde is om de wedstrijd veilig te laten verlopen."

De toegangscontrole zal ook verscherpt worden. Er komt een nultolerantie voor personen met een stadionverbod en voor wie in het bezit is van verdovende middelen of vuurwerk. Personen die daarmee aangetroffen worden, zullen bestuurlijk worden aangehouden.

Identificatie

De mensen die bestuurlijk aangehouden werden op de Bosuil, zijn op het Kiel niet welkom. De politie is trouwens bezig met de identificatie van tientallen andere herrieschoppers waarvan beelden gemaakt werden.