Drugsbende voor rechter: gevangenisstraffen tot 12 jaar en 7,8 miljoen drugswinsten verbeurd verklaard

Bron: Belga 0 Thinkstock Er werden MDMA-kristallen gevonden waarmee tussen de zes en negen miljoen pillen geproduceerd worden. De correctionele rechtbank van Tongeren heeft zestien leden van een drugsbende die verschillende drugslabo's in de Belgisch-Nederlandse grensstreek hebben opgezet, veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijftien maanden tot 12 jaar en boetes die oplopen tot 60.000 euro.

In totaal werd er bijna 7,8 miljoen euro aan winst die de beklaagden met hun drughandel maakten, verbeurd verklaard, samen met de in beslag genomen auto's, wapens en TNT. De onmiddellijke aanhouding werd bevolen voor twee beklaagden die tijdens de rechtszaak niet kwamen opdagen. Eén man werd vrijgesproken.

Irriterende chemische geur

De zaak ging aan het rollen toen de politie Maasland op 28 mei 2015 bijstand moest verlenen aan een gerechtsdeurwaarder na een faillissement van het dakwerkersbedrijf van één van de beklaagden. Het viel de agenten op dat rond de achterliggende loods, die nauwlettend in de gaten werd gehouden door vier camera's, een irriterende chemische geur hing. In die loods werden de restanten van een drugslabo gevonden. Na analyse van de beelden van de camera's, de aangetroffen documenten en DNA-sporen kon de politie verschillende mannen identificeren, onder wie de leider van de bende S.R. en zijn rechterhand T.M.

Op 26 juli 2015 viel de politie binnen in de woningen van de geïdentificeerde mannen en werd S.R. op de luchthaven van Maastricht gearresteerd toen die terugkwam van zijn vakantieadres in Italië. Tijdens het onderzoek kwamen de speurders ook andere drugslabo's in Genk, Maastricht, Opglabbeek, Grâce-Berleur, en het Nederlandse Schinveld en Maastricht op het spoor.

Explosieven en wapens

In één van de labo's werden vijf tabletmachines, 82.500 xtc-pillen en 250 kilo aan grondstoffen gevonden. In een loods in Grâce-Berleur, die dienst deed als garage en opslagplaats, troffen de speurders naast een voorraad producten voor de aanmaak van één ton amfetamines en allerlei materiaal om een drugslabo op te zetten, een wapenkoffer met verschillende wapens en munitie, en 4 plakken van 200 gr TNT aan.

"Die springstof was afkomstig uit landmijnen van het voormalige Joegoslavische leger. Als er een brand in de garage was uitgebroken zou die springstof een dodelijke schokgolf van 120 meter veroorzaakt hebben", zo benadrukte de procureur tijdens de behandeling.

Zes tot negen miljoen pillen

Met de in Grâce-Berleur gevonden MDMA-kristallen konden tussen de zes en negen miljoen pillen geproduceerd worden. Het openbaar ministerie kon slechts de winst van één van de drie drugslijnen berekenen en vroeg de verbeurdverklaring van 7.795.447 euro. Nog volgens het OM was de bende zo georganiseerd dat er steeds een continuïteit verzekerd was. Zo werden er steeds nieuwe locaties voor labs gezocht en werd elk productieproces in een lab op een andere locatie afgewerkt. Om de continuïteit te kunnen verzekeren, had de bende ook een mobiel lab in een mobiele koelcel ingericht. De bende zou mogelijk al van in 2010 bezig geweest zijn met de productie van de amfetamines maar stond terecht voor de productie in 2014 en 2015.

Drie miljoen verbeurd verklaard

Kopstuk S.R. werd vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar en een boete van 60.000 euro. Ook hoorde hij hoe de voorzitter van de rechtbank drie miljoen euro aan drugswinsten die hij aan de handel verdiend had verbeurd verklaarde. Bij het horen van dat bedrag liet S.R. duidelijk zijn ongenoegen horen. Na de uitspraak liet zijn advocaat weten dat ze mogelijk tegen het vonnis in beroep zullen gaan. De andere kopstukken en leidende personen, onder wie T.M., werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van acht tot tien jaar en boetes die oplopen tot 6.000 euro. De mannen die, met gevaar voor eigen leven en dat van hun familie, verklaringen aflegden, kregen straffen van drie jaar met uitstel en boetes tot 6.000 euro.

