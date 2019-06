Drugsbende opgerold in havens Gent en Antwerpen: 12 verdachten opgepakt

21 juni 2019

De politie heeft twaalf verdachten opgepakt en 33 wagens in beslag genomen in een onderzoek naar een drugsbende die opereerde in de havens van Gent en Antwerpen. Dat meldt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen.