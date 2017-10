Drugsbende had voldoende TNT voor "dodelijke schokgolf van 120 meter" kv

23u48

Het openbaar ministerie heeft gevangenisstraffen van twintig maanden tot 12 jaar en boetes tot 60.000 euro gevraagd voor zeventien beklaagden die verschillende drugslabo's in de Belgisch-Nederlandse grensstreek hebben opgezet. Bij een inval in garageboxen in Grâce-Berleur werden naast een grote hoeveelheid productiemateriaal voor amfetaminen ook een gevulde wapenkoffer gevonden en 800 gram TNT.

De politie ontdekte bij toeval één van de drugslabs van de bende toen ze bijstand verleende aan een deurwaarder die de meubels van één van de beklaagden moest gaan opschrijven na het faillissement van diens bedrijf in dakwerken. In de loods in Maaseik vonden de agenten de restanten van een drugslab waar synthetische drugs waren geproduceerd, alsook een wapen en werkkledij van een van de andere betrokkenen in dit omvangrijke dossier.

The Big Chief

Na het verhoor van de voormalige bedrijfsleider en de analyse van de aan zijn woning gemaakte camerabeelden worden twee mededaders geïdentificeerd, onder wie S.R., die door de rest van de bende The Big Chief genoemd wordt, en diens rechterhand T.M. Ook komen de speurders andere drugslabo's in Genk, Maastricht, Opglabbeek, Grâce-Berleur, en het Nederlandse Schinveld en Maastricht op het spoor.

800 gram TNT

In Grâce-Berleur troffen de speurders naast een voorraad voor de aanmaak van één ton amfetamines ook een wapenkoffer aan met verschillende wapens en 4 plakken van 200 gram TNT. "Die springstof was afkomstig uit landmijnen van het voormalige Joegoslavische leger. Als er een brand in de garage was uitgebroken, zou die springstof een dodelijke schokgolf van 120 meter veroorzaken", zo benadrukte de procureur de gevolgen die de springstof kon hebben bij een ramp.

6 à 9 miljoen pillen

Met de gevonden MDMA-kristallen konden tussen de zes en negen miljoen pillen geproduceerd worden. Het openbaar ministerie kon maar de winst van één van de drie drugslijnen berekenen en vroeg de verbeurdverklaring van 7.795.447 euro.

Continuïteit

Nog volgens het OM was deze bende zo georganiseerd dat er steeds een continuïteit verzekerd was. Zo werden er steeds nieuwe locaties voor labs gezocht en werd elk productieproces in een lab op een andere locatie afgewerkt. De bende zou mogelijk al van in 2010 bezig zijn met de productie van de amfetamines, maar staat terecht voor de productie in 2014 en 2015.

Op 18 oktober komt de advocaat van de hoofdbeklaagde aan het woord.