Drugsbaas Frank ‘De Tank’ grote afwezige op proces over aanslag op zijn woning Patrick Lefelon

17u04

Bron: eigen berichtgeving 11 Patrick Lefelon Het appartement van de gekende drugsbaron Frank ‘De Tank’ V. werd in februari vorig jaar onder vuur genomen met een kalasjnikov en de daders gooiden twee brandbommen tegen de gevel. De verdachten van de aanslag stonden vandaag voor de rechter, maar Frank ‘De Tank’ stuurde zelf zijn kat.

Het rustige Sint-Job-in ‘t-Goor werd in de nacht van 25 op 26 februari vorig jaar opgeschrikt door een schietincident. De schutters vuurden zes kogels af op een inkomhal en één brandbom vloog de hal binnen maar doofde uit tegen de stenen trap. Een andere brandbom blakerde de gevel zwart. Het geviseerde appartement werd tot kort voor de aanslag bewoond door Frank ‘De Tank’ V.

Hij wordt verdacht van grote ladingen cocaïne uit de haven te smokkelen in opdracht van Belgische en buitenlandse drugsbendes. ‘De Tank’ werd kort na de aanslag gearresteerd en zat tot net voor Nieuwjaar in de gevangenis. Hij is vrijgelaten met een elektronische enkelband. De speurders vermoeden dat één van de bendes die op Frank De Tank rekende om hun cocaïne uit de haven te smokkelen, niet tevreden was over zijn werk. De bende wilde hem met de aanslag op andere gedachten brengen, luidt de redenering.

Verdachte auto

“Alles wijst erop dat deze aanslag gelinkt is aan het drugsmilieu. Frank V. weigert echter toelichting te geven. Hij zegt niet te weten wie de opdracht voor zo’n aanslag kan gegeven hebben. De man heeft zich ook geen burgerlijke partij gesteld in deze zaak,” aldus de procureur vandaag bij aanvang van het proces.

Spijtig dat meneer Frank De Tank V. hier niet is. Hij zou veel duidelijkheid in deze zaak kunnen scheppen. Walter Damen, advocaat

Een Rwandees en een Marokkaan, beiden uit Luik, verschenen vandaag voor de rechter. Volgens de procureur zitten beide mannen achter de aanslag, al heeft ze daarvoor weinig harde bewijzen. “De ene schoot met de kalasjnikov en verdient daarvoor vier jaar cel, de tweede gooide de brandbommen. Tegen hem eis ik veertig maanden cel,” vorderde de procureur.

De verdachten worden gelinkt aan de auto die bij de aanslag was opgemerkt. De auto werd gedropt in een veld in Hoogstraten. De mannen probeerden de wagen later weer op te halen, maar de politie was hen voor. De Luikenaars hebben de verdachte auto gekocht en ermee gereden maar daarmee is niet bewezen dat zij de aanslag op het huis van De Tank hebben uitgevoerd.

"Onschuldig"

De twee advocaten van de verdachten eisen de vrijspraak. “Spijtig dat meneer Frank De Tank V. hier niet is. Hij zou veel duidelijkheid in deze zaak kunnen scheppen”, stelde advocaat Walter Damen.

De Rwandese verdachte ontkent dat hij ooit in Sint-Job-in’t-Goor is geweest. Nochtans is zijn telefoon daar wel door een zendmast opgepikt.

De tweede Marokkaanse verdachte ging nog verder. Hij had zijn Rwandese voetbalvriend enkel geholpen om een pas gekochte auto op te halen. Toen achteraf bleek dat met die auto een aanslag was gepleegd, werd hij woest. Advocaat Johan John Mees: “Ik heb een chatbericht van mijn cliënt naar zijn Rwandese voetbalvriend waarin hij hem uitscheldt en dringend om opheldering vraagt. “Waar heb je mij bij betrokken?” Mijn cliënt belt ook naar de politie met de vraag of die hem zo snel mogelijk wil ondervragen. Dat is niet de reactie van iemand die net een aanslag heeft gepleegd.”

De rechter vroeg bijkomend onderzoek. De speurders hadden dit chatbericht tijdens hun onderzoek niet gevonden. Daarom wordt het proces eind deze maand voortgezet.

De procureur liet weten dat er een apart onderzoek loopt naar de opdrachtgevers van de aanslag tegen Frank 'De Tank' V.