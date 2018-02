Drugs en messen in beslag genomen tijdens razzia in nachtclub Hans Verbeke

26 februari 2018

16u26

Bron: eigen berichtgeving 5 In Geluveld (Zonnebeke) hebben politie en sociale inspectiediensten een razzia gehouden in de populaire Holiday Club, langs de Menenstraat. Daarbij werden onder meer drugs en messen in beslag genomen.

De inval, waar een zestigtal mensen aan deelnamen, kwam er na klachten over geluidsoverlast en joyriding. Alle 110 aanwezige bezoekers werden gecontroleerd. Eén iemand stond geseind maar werd niet gearresteerd. Bij zes mensen trof de politie een gebruikershoeveelheid verdovende middelen aan. Anderen gooiden dan weer snel hun drugs weg, net voor de politie het pand binnenviel. Een aantal mensen werd betrapt op zwartwerk.

De nachtclub in kwestie is populair bij bezoekers uit Noord-Frankrijk en Henegouwen. Het gemeentebestuur zal zich op basis van de resultaten beraden of en welke maatregelen er moeten genomen worden tegen de uitbater.