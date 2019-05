Druglijn krijgt het vaakst vragen over eigen gebruik drank en drugs, ook gokken en gamen in opmars mvdb

31 mei 2019

20u07

Bron: Belga 0 De grootste groep van mensen die in 2018 De Druglijn contacteerden, was die met vragen over het eigen gebruik van drank, drugs en pillen of het eigen gokken of gamen. Hun aandeel steeg vorig jaar tot 39 procent, blijkt uit het deze week verschenen jaarverslag van De Druglijn, die 25 jaar bestaat.

Zowel onder chatters, bellers als mailers waren mensen met vragen over zichzelf het talrijkst. Terwijl ouders lange tijd de grootste groep uitmaakten, waren zij vorig jaar nog goed voor 18 procent van de contacten.



De Druglijn zag zijn recordjaar van 2017 bestendigd worden. Vorig jaar werden er 7.131 vragen beantwoord, slechts iets minder dan de 7.370 vragen het jaar ervoor. In zijn 25-jarige bestaan lag het gemiddelde rond de 6.000 vragen.

Schaamte

Daarbij is er een evolutie naar meer online contact. Vorig jaar verliep 52 procent van de contacten via mail, chat of Skype. "Die mensen geven occasioneel aan dat ze niet durven te bellen, omdat de schaamte te groot is. Het voelt gewoon veiliger omdat de afstand groter is", legt Tom Evenepoel van De Druglijn uit. Maar ook de rest van het online aanbod is populair. Ruim 68.000 mensen deden een zelftest om na te gaan hoe riskant hun gebruik, gok-, game- of internetgedrag is. Ruim 1.000 mensen maakten een account aan voor de zelfhulpmodule DASH, flink meer dan de 629 het jaar voordien.

29% vragen over alcohol

Ook opvallend is dat de kloof tussen het aantal vragen over alcohol en cannabis alsmaar kleiner wordt. In 2018 ging het in 29 procent van de contacten over alcohol, maar twee procent minder dan de vragen over cannabis. In 2014 bedroeg dat verschil nog negen procent. "Het heeft denk ik te maken met maatschappelijke evoluties. Mensen zijn kritischer tegenover alcohol dan 25 jaar geleden. Ik vermoed ook dat Tournée Minérale heeft bijgedragen tot die procentuele toename van vragen over alcohol", aldus Evenepoel.

Cocaïne stond op de derde plaats met 16 procent, gevolgd door psychoactieve medicatie (10 procent) en speed (6 procent). Het aantal vragen over gokken en gamen bleef bescheiden (telkens vier procent), maar neemt de voorbije jaren duidelijk toe.

https://www.druglijn.be/