Droomjob alert: betaald worden om huisdieren te knuffelen en te verzorgen

TTR

03 april 2018

17u53

Bron: Vacature 550 Een job vinden die helemaal bij je past, is vaak een helse zoektocht die veel geduld vergt. Ben jij een dierenliefhebber die spontaan vrolijk wordt van een kwispelende hond of een schattige kat? Dan hoef je niet langer te zoeken. Cat-Alicious, een Belgische dierenoppasservice, heeft dé ideale job voor jou.

De dierenoppasservice is op zoek naar enthousiaste en betrouwbare dierenliefhebbers die ingeschakeld kunnen worden wanneer de eigenaars niet voor hun huisdier kunnen zorgen en niet op de hulp van hun buren, familie of vrienden kunnen rekenen. Bijvoorbeeld als eigenaars op vakantie of zakenreis gaan of als gevolg van een ziekenhuisopname.

Wie geen oppas vond, moest in het verleden zijn huisdier elders laten logeren. Dat bezorgt niet alleen de eigenaars, maar ook de diertjes heel wat stress. Net dat wil Cat-Alicious voorgoed verhinderen.

Waaruit bestaat jouw takenpakket? "Een dierenoppas bezoekt naar gelang de wensen van de klant het huis één of meerdere keren per dag. Zo maakt het huis een bewoonde indruk wat eventuele inbrekers dan weer kan afschrikken. Wij voederen de dieren en maken hun sanitaire ruimte schoon", zo staat in de vacature te lezen. "Maar vooral: de dieren aandacht, liefde en knuffels geven", klinkt het. Ook wie van wandelingen met de hond houdt, zal na een werkdag met een ontspannen gevoel huiswaarts keren.

Zeg nu zelf, klinkt deze job niet als muziek in de oren? Solliciteren kan door je hier kandidaat te stellen.