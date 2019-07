Droogtecommissie kondigt oppompverbod af in IJzerbekken kg

10 juli 2019

13u27

Bron: Belga 0 Door de aanhoudende droogte heeft gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen samen met het provinciaal droogteoverleg beslist dat er vanaf vandaag een oppompverbod geldt in het IJzerbekken. Er mag dus geen water meer opgepompt worden uit de waterlopen in het IJzerbekken. Het gaat om zo'n 27 gemeenten in West-Vlaanderen.

Het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken is door de droogte van de laatste weken alarmerend laag. Er werd beduidend meer water opgepompt voor irrigatie van de akkers. Daarom komt er nu een oppompverbod.

Voorlopig is het verbod van onbepaalde duur.



"Er wordt nog niet veel regen voorspeld dus we moeten ingrijpen voor er onomkeerbare schade optreedt. Er is ook een groot risico op verzilting en dat moeten we vermijden", aldus gouverneur Carl Decaluwé.



Water oppompen als drinkwater voor eigen vee in de weide is wel nog toegelaten. Er wordt dit jaar nauw samengewerkt met politiediensten om toe te zien dat het captatieverbod wordt nageleefd.

