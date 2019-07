Droogtecommissie kondigt alarmfase af voor Vlaanderen HAA

18 juli 2019

17u04

Bron: Belga 22 Code oranje De Droogtecommisie kondigt code oranje (alarmfase) af voor Vlaanderen. Gouverneurs krijgen de raad om het oppompen van water te verbieden rond ecologisch kwetsbare waterlopen.

De commissie wijst op haar website op het gebrek aan neerslag de voorbije weken. Ook de komende weken wordt nauwelijks of geen regen voorspeld. Volgens de Droogtecommissie is de drinkwatervoorziening momenteel niet in het gedrag. De commissie herhaalt wel de vraag om “spaarzaam” om te gaan met alle soorten van water.

