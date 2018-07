Droogte zorgt voor kopzorgen bij boeren: "De toestand is bijzonder ernstig" SVM

10 juli 2018

18u08

Bron: Belga 3 Het aanhoudende droge weer zorgt voor een vroegere en magere graanoogst. Het rendement zal lager liggen, met fors lagere rendementen voor de gerstoogst en amper betere vooruitzichten voor tarwe. Dat laat de Waalse landbouworganisatie FWA weten. "Als dit weer blijft duren, dan zal de schade stilaan duidelijk worden", voegt de Boerenbond toe.

De gerstoogst, die gebruikt wordt als veevoeder, ondervond hinder door te veel neerslag begin dit jaar. Aan het einde van de lente volgde vervolgens de droogte. "Het gerst is veel te snel gerijpt, de planten hebben hun granen niet ontwikkeld zoals normaal", zegt Manu Tilmant. "Ik hoor spreken van rendementen van 6.000 tot 9.000 kilogram per hectare. We zitten twintig procent onder vorig jaar. We kunnen spreken van een slecht jaar."

Het vochtige voorjaar had geen impact op de tarweteelt, maar de droogte speelt wel parten met planten die te snel rijpen. "Eind deze week of begin volgende week starten we de oogst, met bijna een maand voorsprong", aldus Tilmant. "Het zal een slecht jaar worden voor tarwe." Nog wat zwakke regen in de komende dagen zal daar niets meer aan veranderen. FWA wijst er bovendien op dat de graanprijzen -bepaald op de internationale markten- laag blijven.

Ook bij de Boerenbond valt weinig optimisme te rapen. "De toestand is bijzonder ernstig", zegt woordvoerder Luc Vanoirbeek. Wat de exacte impact is, kan nu nog niet bepaald worden. "Maar als dit blijft duren, dan zal de schade stilaan duidelijk worden." De gerstoogst is alvast "heel variabel". Hij wijst ook op andere factoren die doorwegen: zo kost het beregenen van velden ook geld en moeten de runderen in de stal gevoederd worden omdat er te weinig gras groeit.