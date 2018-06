Droogte van vorig jaar deed productie drinkwater stijgen bvb

08 juni 2018

15u25

Bron: Belga 2 Vorig jaar was er een lange periode van droogte en dat deed de vraag naar en productie van drinkwater stijgen. De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, produceerde 130,3 miljoen kubieke meter drinkwater, een stijging met 2,68 procent ten opzichte van 2016. Vooral bij de grootverbruikers nam het verbruik toe.

De Watergroep presenteerde vandaag naar aanleiding van de jaarlijkse vergadering het jaarverslag. "2017 was een moeilijk jaar (voor de drinkwaterproductie, nvdr) omdat we de grote droogte hebben gekend. Niet alleen in de zomer, maar gedurende elf opeenvolgende maanden waarbij er maandelijks maar de helft viel van wat er normaal valt", zei directeur-generaal Hans Goossens.

Op sommige zomerdagen lag door de droogte en hitte het verbruik 30 tot 40 procent hoger dan op normale dagen. Het illustreert ook de grilligheid van het klimaat waar de drinkwaterbedrijven steeds meer mee te maken krijgen. In verschillende steden en gemeenten viel met de voorbije onweders bijvoorbeeld op een uur tijd evenveel neerslag dan normaal op een maand. "Vorig jaar had je daar dus twee maanden over gedaan, dit jaar doe je dat op een uur."

Om de drinkwaterproductie te garanderen tijdens droogtes, dus ook wanneer er minder aanvoer is van zoet water, zet de Watergroep de komende jaren 1 procent van de drinkwateromzet opzij voor onderzoek. De waterbronnen zijn niet onuitputtelijk, dus wil het bedrijf bijvoorbeeld meer inzetten op het sluiten van de kringloop, bijvoorbeeld recyclage van afvalwater.

De Watergroep voert ook proeven uit rond de ondergrondse opslag van drinkwater, in de grondlagen. "Want je kan moeilijk heel Vlaanderen volleggen met spaarbekkens", aldus de CEO. De Watergroep kijkt voor deze proeven naar West-Vlaanderen, de meest kwetsbare regio voor droogte.

Vlaanderen is sowieso een moeilijke regio qua beschikbaarheid van water. Voor neerslag zitten we gemiddeld wel goed, maar Vlaanderen is de op drie na armste waterregio binnen de OESO op het vlak van waterbeschikbaarheid. "Want we hebben korte rivieren en geen grote meren of smeltwater. Bovendien wonen we met veel mensen op een kleine oppervlakte."

Wat 2018 zal betekenen voor de productie van drinkwater, is afhankelijk van de zomer. Zonder extreme droogtes kan het verbruiken dalen naar het niveau van voordien, klinkt het. De voorgaande jaren was er volgens de Watergroep een lichtdalende tot stagnerende trend, zeker voor de gezinnen. Die trend is te danken aan initiatieven rond spaarzaamheid en bewustmaking, hergebruik en regenwater, zuinigere toestellen ...

De Watergroep levert drinkwater aan 3,3 miljoen Vlamingen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Het bedrijf is actief in 180 van de 308 Vlaamse steden en gemeenten.