Exclusief voor abonnees

Droogste start van zomerseizoen in 119 jaar: “Oorlog om water is niet uitgesloten”

Brecht Herman

15 mei 2020

06u00

438

Barbecues! Plonsbadjes! Blote benen! Raketijsjes! Maar warm en droog weer betekent ook: ros gras. Dode egels. Ongewassen auto’s. En op een dag misschien zelfs oorlog. Want water is een schaars goed. We beleven de droogste start van het zomerseizoen in 119 jaar, waardoor we nu al moeten afschakelen. “We kunnen niet blijven spaarbekkens aanleggen en de regen uit Frankrijk recupereren.” Hoe kon het zover komen, waar komt ons water eigenlijk vandaan, en hoe kunnen we het probleem oplossen?