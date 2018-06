Droogkast vat vuur en richt veel schade aan in huis in Merksem

Nina Bernaerts

02 juni 2018

19u19

Een droogkast heeft in de Speelpleinstraat in Merksem voor heel wat schade gezorgd. Vermoedelijk door een kortsluiting heeft de droogkast vuur gevat en is de brand uitgebreid naar de wasmachine.