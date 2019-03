Droog maar winderig, lokaal 14 graden SVM

16 maart 2019

07u20

Bron: Belga 0 Vandaag valt er eerst nog lichte regen of motregen in het noorden van het land. Vanaf de Franse grens wordt het uiteindelijk overal droog met in de loop van de namiddag opklaringen. De maxima liggen tussen 8 graden in Hoog-België en 13 of lokaal 14 graden in het westen van het land. Dat meldt het KMI. De wind waait vrij krachtig uit het zuidwesten, met rukwinden tot rond de 70 km per uur. Aan zee wordt de wind krachtig tot zeer krachtig met rukwinden tot 80 km per uur.

Vanavond is het droog met enkele opklaringen. Komende nacht neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het westen en in het tweede deel van de nacht trekt een regenzone vanaf het westen het land in. De minima schommelen tussen 5 graden op de Ardense Hoogten en 9 graden in het centrum van het land. De wind waait overwegend vrij krachtig en aan zee soms krachtig uit zuidwest. Er treden rukwinden op van 60 tot 70 km per uur.

Morgenvroeg is het eerst nog regenachtig in het oosten van het land. Daarna verwachten we een afwisseling van zon en stapelwolken met lokale maartse buien, die eventueel kunnen gepaard gaan met een donderslag. In de Hoge Ardennen kan er eventueel wat smeltende sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan de kust krachtige wind uit west tot zuidwest met rukwinden rond 60 à 70 km per uur.

Lichte vorst

Maandag blijft het wisselvallig met nog hier en daar maartse buien en op de Ardense hoogten kans op winterse buien. In de namiddag wordt het echter droger met bredere opklaringen vanaf de kust. De maxima liggen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 9 graden in het westen bij een matige wind uit west tot noordwest.

Dinsdag wordt het -na een koude nacht met lichte vorst- gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. Er is kans op een lokaal buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen tussen 3 graden op de Ardense toppen en 10 of 11 graden in het westen.

Woensdag wordt het rustig en droog met brede opklaringen. De maxima liggen tussen 7 en 13 graden.

