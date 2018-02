Dronkenmanstocht eindigt in ravage in Beernem en Knesselare Jürgen Eeckhout

17 februari 2018

23u30

Bron: eigen berichtgeving 0 Een beschonken Pool heeft deze avond een spoor van vernieling achtergelaten in Beernem en in Knesselare. Nadat hij in Beernem al rijdend enkele wagens zou beschadigd hebben, verloor hij rond 21.15 uur helemaal de controle over het stuur van zijn opgevoerde Opel Astra.

In de Hellestraat in Knesselare vloog hij met hoge snelheid over een vluchtheuvel en ramde hij een vijftigtal meter verder een geparkeerde Volkswagen Golf. Door de klap schoven beide wagens nog een tiental meter verder, waarop de Opel Astra in brand vloog. Enkele buurtbewoners kwamen meteen te hulp en blusten de brandende wagen met een brandblusapparaat. De ergste vlammen waren op die manier vrij snel onder controle, maar de brandweer moest zelf ook nog heel wat nablussen.

Airbags

De Pool bloedde volgens ooggetuigen aan zijn hoofd en uit zijn mond en is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn airbags hebben vermoedelijk erger voorkomen. Beide voertuigen liepen heel wat schade op en moesten getakeld worden.

De politie zette de Hellestraat in beide richtingen af voor alle verkeer.