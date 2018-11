Dronkenman steelt werfvoertuig en ramt vijftien auto’s in Sint-Gillis HA

30 november 2018

22u43

Bron: Belga, La Capitale 2 Een dronkenman heeft het erg bont gemaakt vanavond in Sint-Gillis. Hij stal een werfvoertuig en ging ermee de baan op. Op zijn rijvak blijven, lukte evenwel niet meer: de man ramde een 15-tal voertuigen.

De aangereden auto’s stonden geparkeerd in de Jamarlaan in de Brusselse gemeente, bevestigt de politie berichtgeving hierover in La Capitale. De dronkenman werd opgepakt door de politie, maar kon nog niet verhoord worden.