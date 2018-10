Dronken wegpiraat (57) die drie twintigers van de weg maaide op Winterland, hoopt op mildere straf TTR

18 oktober 2018

20u37

Bron: Belga 0 De rechtbank in Hasselt boog zich vandaag over het hoger beroep dat de 57-jarige Eric L. uit Diepenbeek had aangetekend tegen een vonnis van de politierechtbank over het vluchtmisdrijf dat hij begin dit jaar pleegde tijdens Winterland in Hasselt.

Eric L. werd in april veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan zes maanden met uitstel. De man kreeg ook drie jaar rijverbod en een totaalbedrag van 9.440 euro aan boetes, waarvan 3.200 euro met uitstel. Uiteindelijk verklaarde de rechtbank Eric L. ook lichamelijk ongeschikt om nog met een wagen te rijden.

Op 6 januari 2018 reed de man op de Boudewijnlaan drie voetgangers aan ter hoogte van Winterland. Een 26-jarige man en een 26-jarige vrouw uit Berlare en een 27-jarige vrouw uit Gent werden door het voertuig gegrepen. De man was er het ergste aan toe. Na de klap reed Eric L. door.

Cafébezoek

Een agent zag het voertuig met verbrijzelde voorruit geparkeerd staan in de Frans Massystraat in Hasselt. De man zat op café in dezelfde straat met een vodka voor zich. Eerder die dag had hij tijdens een cafébezoek naar eigen zeggen minstens zeventien pinten gedronken. Aan de onderzoeksrechter verklaarde Eric L. dat hij zo zat was dat hij niets had opgemerkt.

Volgens zijn advocate Vanessa Penninger heeft beklaagde sinds die bewuste zesde januari geen druppel alcohol meer aangeraakt. De man zat een tijdje in hechtenis na het ongeval. Dan werd hij onder elektronisch toezicht geplaatst en sinds enkele maanden moet hij enkele voorwaarden naleven. De verdediging pleitte dat de man zijn leven herpakt heeft en intussen weer een job heeft bij zijn vroegere werkgever.

Volgens Penninger gaat hij met de fiets naar het werk. De rechtbank in Hasselt doet op 15 november een uitspraak.