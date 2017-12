Dronken vrouw (78) knalt tegen boom, ontsnapt uit ziekenhuis… en loopt opnieuw tegen de lamp avh

14u26 0 Belga Illustratiefoto Een 78-jarige vrouw knalde donderdagnacht met haar Mini Cooper tegen een boom op de Groenendaallaan in Merksem. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar ontsnapte met de hulp van haar zoon. Maar wat later liep ze opnieuw tegen de lamp bij een alcoholcontrole.

De Mini Cooper van de vrouw richtte heel wat schade aan op de Groenendaallaan. De wagen raakte naast de boom ook een boordsteen van een tramperron en blokkeerde zo het tramspoor. De zwaar beschadigde auto moest getakeld worden. Toen de politie aankwam op de plaats van het ongeluk, was de vrouw al met een ziekenwagen overgebracht naar het Jan Palfijnziekenhuis voor verzorging.

Ontsnapt

De agenten begaven zich naar het ziekenhuis om er de bestuurster te ondervragen, maar bij aankomst bleek dat de vrouw het ziekenhuis al had verlaten. Nog voor ze goed en wel was verzorgd, had haar zoon haar opgepikt. De inspecteurs reden dan maar naar het huis van de zoon, maar nog voor ze daar aankwamen, kregen ze een nieuwe oproep: de wagen van de zoon was tegengehouden bij een alcoholcontrole in Brasschaat.

Opnieuw geklist

De bestuurder had nog geprobeerd om aan de controle te ontsnappen, maar de politie kon de auto toch staande houden. De man kon geïdentificeerd worden als de 53-jarige zoon van de vrouw die het eerste ongeval had veroorzaakt. De dame zelf zat naast haar zoon in de wagen. Na controle bleken zowel moeder als zoon onder de invloed van alcohol.

Het dossier werd uiteindelijk overgemaakt aan het gerecht voor verdere afhandeling.