Dronken vrouw (24) rijdt zich vast in put in Hoboken en vlucht te voet weg Redactie

10 april 2018

15u00

Bron: belga 0 In het Antwerpse district Hoboken heeft een 24-jarige vrouw zich afgelopen nacht vastgereden in een put en vervolgens haar voertuig achtergelaten. Dat meldt de lokale politie. De vrouw werd enkele straten verderop aangetroffen en bleek onder de invloed van alcohol.

Een getuige zag de wagen in kwestie, een zwarte Opel, een werfzone in de Moretusstraat binnenrijden, ondanks duidelijke signalisatieborden, en vervolgens in een put belanden. De wagen stond enkel nog met de linkerzijde op het asfalt. De bestuurster stapte uit en weigerde op de politie te wachten.

Toen de politie arriveerde, was ze al verdwenen. De vrouw werd wel nog aangetroffen in de Paul Henri Spaaklaan. Omdat ze dronken was, werd haar rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Bovendien bleek de verzekering van de wagen vervallen te zijn.