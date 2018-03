Dronken twintiger uit Kinrooi bijt inspecteurs tijdens interventie Mariotti

02 maart 2018

12u27

Twee inspecteurs zijn woensdag gewond geraakt tijdens een interventie. Een dronken twintiger beet hen in de hand.

De jongeman uit Kinrooi had eerder die avond heel wat schade veroorzaakt met zijn wagen toen hij dronken achter het stuur zat. Hij ramde paaltjes en verkeersborden, en sloeg op de vlucht.

De politie kon de man opsporen, maar die weigerde een ademtest af te leggen en werd agressief. Hij sloeg wilde in het rond en vernielde de politiecombi. Zelfs tijdens zijn verblijf in de politiecel bleef hij gewelddadig en beet daarbij twee agenten in de hand. Zij houden er beiden lichte verwondingen aan over.

De man moet een schadevergoeding betalen en zal dertig uren dienstverlening uitvoeren. Voor de verkeersinbreuken moet hij zich nog verantwoorden bij de politierechter. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.