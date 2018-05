Dronken twintiger steelt auto van vriendin, rijdt hem in de prak en vlucht weg ADN

27 mei 2018

12u43

Bron: Belga 12 Een jongeman van 21 jaar is gisteren door de politie van Wezet (Visé) opgepakt, nadat hij gevlucht was na een ongeval - dat hij had veroorzaakt met een auto die hij van een vriendin had gestolen. Dat is bij het parket van Luik vernomen.

De Luikenaar was zaterdagmiddag een glas gaan drinken bij een vriendin. Terwijl de jongedame even de kamer verliet, griste de jongeman de gsm en de autosleutels van het meisje mee en vertrok.

De man, die geen rijbewijs heeft, ging aan de haal met de auto en reed korte tijd nadien tegen een auto aan. Toen de politie op de plaats van het ongeval arriveerde was de jongeman al gaan lopen. Hij liet de beschadigde auto van zijn vriendin achter. Hij werd even later, onder invloed van alcohol, opgepakt in de woning van zijn moeder.