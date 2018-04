Dronken tafelschuimer opnieuw betrapt in Zottegem HA

10 april 2018

13u21

Bron: Belga 5 In het Oost-Vlaamse Zottegem is gisteren een 42-jarige man betrapt op tafelschuimerij en gedagvaard in snelrecht.

De man van Litouwse nationaliteit gaat overal in het land eten en drinken op restaurant en verkeert vaak in dronken toestand, meldt de Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Eerder werd hij al betrapt in horecazaken in onder meer Oudenaarde, Kortrijk, Leuven, Mechelen en Koksijde. Voor die feiten werd hij vorige week door het parket gedagvaard in snelrecht. Gisteren werd de man opnieuw op heterdaad betrapt in een restaurant in Zottegem, met een nieuwe dagvaarding tot gevolg. Hij zal zich voor alle feiten moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde op 27 mei.

Lees ook: Winkeldief blijkt ook tafelschuimer