Dronken student in levensgevaar na val van trap Patrick Lefelon

27 oktober 2018

17u26

Bron: Eigen berichtgeving 3 Een 20-jarige student uit Brasschaat is gisterennacht levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij in een studentenhuis aan de Rijnpoortvest in Antwerpen van de trap viel. De jongeman werd met een schedelbreuk naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht.

Het incident deed zich voor rond 3 uur ‘s nachts. De student was na een avond met flink wat alcohol op thuisgekomen. Een andere bewoner werd wakker toen hij hulpgeroep hoorde. Hij ging in de trappenhal kijken en vond daar de zwaargewonde jongeman.



Een spoedarts diende hem ter plaatse de eerste zorgen toe. Daarna werd de man naar beneden gedragen en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens de politie was niemand anders betrokken bij de zware val. Het gaat dus om een ongeval.

