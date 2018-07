Dronken NAVO-officier randt onenightstand aan na barbecue:

twee jaar met uitstel

Militair vernietigde achteraf sim-kaart

mvdb

06 juli 2018

13u39

Bron: Belga

0

De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een veiligheidsofficier van de NAVO-luchtmachtbasis in Kleine-Brogel (Peer) veroordeeld tot twee jaar met uitstel voor de aanranding van een vrouw uit Kinrooi. De man is ook voor vijf jaar zijn rechten kwijt. Ook die straf is met uitstel.