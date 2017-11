Dronken man springt in Schelde om aan politie te ontkomen Nina Bernaerts

10u57

Deze nacht is een dronken man in het water beland na een achtervolging door de politie. Hij kon gered worden.

Om 3.25 uur betrapte een patrouille een bestuurder die het rode licht negeerde aan de Ledeganckkaai. De inspecteurs wilden de bestuurder controleren en deden het voertuig stoppen. De 38-jarige man koos voor het andere pedaal en versnelde, de politie ging achter hem aan.

120 km/u

De bestuurder reed over het jaagpad, in de richting van Hoboken. Hij haalde hoge snelheden van ongeveer 120 km/u. De achtervolging ging tot aan de dijk in Hoboken Polder. Daar raakte de wagen een hek, waarop de bestuurder rechts afdraaide in de richting van de Schelde.

Dertig meter van het jaagpad kwam de wagen tot stilstand in het slib. De verdachte sprong vervolgens in het water om aan de politie te ontkomen. Zijn plan was blijkbaar om naar Linkeroever te zwemmen.

Onderkoeld

De achtervolgende politieploegen lieten meteen de brandweer en de medische diensten komen. Zes minuten nadat hij in het water was gesprongen, kwam de vluchter zelf uit het water. Die was ondertussen onderkoeld geraakt en kreeg de eerste zorgen toegediend door het medisch personeel. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte reed onder invloed van verdovende middelen, dat bleek uit een bloedproef. Die werd afgenomen omdat de man gezien zijn toestand niet verhoord kon worden. Zijn auto werd getakeld omdat het niet geldig verzekerd was.