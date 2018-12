Dronken man randt gastvrouw aan na feestje in Luik

23 december 2018

Belga

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Luik een 49-jarige man opgepakt omdat hij, terwijl hij de nacht doorbracht bij een bevriend koppel, de vrouw aanrandde. Dat is vernomen bij het Luikse parket. De man is al gekend bij het gerecht voor talrijke zedenfeiten.