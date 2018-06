Dronken man ramt drie geparkeerde auto's met bulldozer in Antwerpen rvl

24 juni 2018

15u32

Bron: Belga 0 Een 38-jarige man heeft zaterdagavond een bulldozer gestolen op een werf in Antwerpen. Hij maakte er een ritje mee en botste tegen drie geparkeerde auto's. De man legde een positieve ademtest af, meldt de lokale politie.

De politie werd iets voor 21 uur naar de Dambruggestraat geroepen voor een ongeval tussen een bulldozer van vijf ton en drie geparkeerde auto's. De bestuurder van de bulldozer was na de aanrijding op de vlucht geslagen. Enkele omstanders waren hem achterna gegaan en hielden hem even verderop in de straat in bedwang.

De verdachte had de bulldozer eerder op de avond op een werf gestolen om er op zijn minst een ritje mee te maken. Hij was de controle over het stuur verloren, met alle gevolgen van dien.