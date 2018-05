Dronken man op schoolfeest verwondt vier agenten



mvdb

28 mei 2018

12u36

Bron: Belga 0 Vier agenten zijn gisteren gewond geraakt bij interventie tegen een dronken man op een schoolfeest in de Dendermondse deelgemeente Appels. De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter, meldt de afdeling Dendermonde van het parket Oost-Vlaanderen vandaag.

De politie kreeg rond 16 uur een oproep voor een interventie in de Hoofdstraat in Appels. "Daar was een schoolfeest aan de gang en een dronken persoon verstoorde de festiviteiten", zegt parketwoordvoerster Annelies Verstraete.

"De druktemaker, een 32-jarige man uit Dendermonde, wou niet vrijwillig met de politiediensten meegaan. Gelet op zijn agressiviteit, besliste de politie om de man te arresteren. Hierop werd de man fysiek en verbaal agressief tegenover de politiediensten. Tijdens de interventie raakten vier agenten gewond met arbeidsongeschiktheid tot gevolg."



De man wordt maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.