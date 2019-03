Dronken man met mes opgepakt in Sint-Gillis bvb

07 maart 2019

14u53

Bron: Belga 0 De lokale politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) heeft afgelopen nacht een man opgepakt die op de Jamarlaan in Sint-Gillis met een mes stond te zwaaien. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door de politie Brussel Zuid.

De man was blootsvoets, riep onverstaanbare dingen in het Arabisch en stelde zich dreigend op, zodat de politieagenten gebruik maakten van hun wapenstokken om hem te ontwapenen en te overmeesteren. Vermoedelijk was de man onder invloed van alcohol of drugs, aldus de politie.