Dronken man houdt eigen gezin urenlang vast in Vorst

05 februari 2018

13u15

Bron: Belga

Een dronken man heeft gisterenavond zijn eigen vrouw en vier kinderen vier uur lang vastgehouden in hun woning aan de Guillaume Van Haelenlaan in Vorst. Speciale eenheden moesten ter plekke komen. De verdachte P. D., geboren in 1974, wordt deze namiddag ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.