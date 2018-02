Dronken man aangevallen met mes op Flageyplein in Elsene HA

12 februari 2018

13u22

Bron: La Dernière Heure 0 Op het Flageyplein in de Brusselse gemeente Elsene is gisterenavond een man aangevallen met een mes. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader is voortvluchtig, meldt La Dernière Heure.

Toen de politie omstreeks 21.10 uur ter plaatse was, troffen ze de gewonde dertiger aan. Hij was dronken en had steekwonden. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is twee dagen werkonbekwaam, aldus La Dernière Heure. Het motief van de steekpartij, die plaatshad ter hoogte van een kantoor van Belfius, is nog niet bekend, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse.

De dader is voortvluchtig. De Brusselse politie onderzoekt de zaak en heeft een signalement van de agressor verspreid.